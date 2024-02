Rotary Club Battipaglia presenta le buone Stelle della Piana del Sele | tra solidarietà | cultura e territorio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Venerdì 23 febbraio, dalle ore 19,30, presso l’Iis Enzo Ferrari di, ilorganizza la seconda edizione di “Ledel”, una cena diall’insegnabeneficenza, del gusto e dello svago. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività di due case-famiglia die un progetto di inclusione di alunni autistici dello stesso IIS Ferrari. La restante parte del ricavato andrà allaFoundation, che investe in progetti sostenibili e capaci di impattare positivamente sulla vita delle persone in tutto il mondo. “e ...