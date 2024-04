Filiere sostenibili della Piana del Sele IV gamma - domani alla Camera di Commercio di Salerno la presentazione del report realizzato dalle BCC in collaborazione con Fondazione Symbola

la gamma supersport e le mescole per il wec - Debutto europeo alla 6 Ore di Imola 2024 per la gamma di pneumatici ad alte prestazioni sviluppata dall'azienda statunitense per il Fia World Endurance Championship. Fino al 2026 Goodyear sarà fornito ...

Continua a leggere>>

“Per un nuova città”: il Movimento 5 Stelle si interroga sul futuro di Campi Bisenzio - CAMPI BISENZIO - "Per una nuova città": questo il tema del convegno organizzato oggi, lunedì 29 aprile, a Campi Bisenzio discutere di territorio, ma anche ...

Continua a leggere>>

Legambiente: “Mobilità sostenibile, il Comune continui a sostenere l’idea della metropolitana di superficie” - Metropolitana di superficie per collegare Lucca a Pisa e Livorno. Il circolo di Legambiente di Lucca approva il percorso sostenuto dal Comune di Lucca ed in particolare dal sindaco Mario Pardini.

Continua a leggere>>