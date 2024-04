Federcalcio spagnola commissariata dal governo - ci sarà Del Bosque alla guida nei prossimi mesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024)Vicente dela presiedere la commissione creata dal Consiglio Superiore dello Sport per il commissariamento dellanei. “Rappresenta il meglio del calcio del nostro paese, non solo per i successi sportivi, ma come persona di grande qualità umana ed esempio di onorabilità e rispetto”, ha annunciato la portavoce del, Pilar Alegria, nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che si è tenuto questa mattina. Questa commissione di tutela dtutelerà almeno fino a settembre la, i cui vertici dovranno limitarsi a svolgere compiti di ordinaria amministrazione, dopo essere stata coinvolta in più scandali nel corso degli ultimi. SportFace.