Ex presidente Federcalcio spagnola Rubiales | Voglio che tutto si chiarisca - io il primo interessato

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’exdella, Luis(Rfef), dopo esser stato sottoposto a interrogatorio in tribunale a Majadahonda (Madrid), nell’ambito dell’inchiesta in cui è indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali durante la sua presidenza: “Ho risposto a tutte le domande che mi hanno fatto, credo di esser stato dentro più di quattro ore. Se devo tornare, in caso la giudice lo ritenesse opportuno, sarò qui, pronto a collaborare. Sono ila chesi. Io sostengo, sosterrò sempre, e sono convinto che verrà fatta giustizia, che non c’è mai stato nessun ottenimento irregolare di denaro e nessun appalto irregolare”. “Abbiamo salvato il calcio”, avrebbe detto, secondo ...