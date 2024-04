Esce a prendere un po' d' aria durante il pigiama party - 16enne violentata in strada

(Di martedì 30 aprile 2024) Era uscita inun po' d', perché le girava un po' la testa avendo bevuto alcon le amiche e non essendo abituata. Una giovane di 16anni è statainda un uomo che ha approfittato del suo stato di confusione. È accaduto a Perpignan nei Pirenei...

Di seguito un comunicato diffuso da Giuseppe Fiusco, Consigliere comunale di Taranto : Diverse sono le segnalazioni che ormai da tempo pervengono dalla cittadinanza e della quale la politica non può che prenderla in carico con carattere di urgenza. La città di Taranto subisce un grado di ... Continua a leggere>>

È morto all' ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il 17enne che era stato investito mercoledì mattina, mentre andava a prendere l'autobus per andare a scuola. L'articolo Studente in ritardo attraversa la strada per prendere il bus: travolto da un furgone , morto dopo il ricovero in ... Continua a leggere>>

Il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco non può più prendere la metropolitana a Milano. E ha problemi anche a girare in strada : «C’è gente che mi ha insultato pesantemente» per le posizioni espresse su Covid «in diverse occasioni: al semaforo, per strada mentre ... Continua a leggere>>

Meno di un mese al test di Medicina: come prepararsi a ridosso della Maturità - Senza dimenticare però di tenere conto di eventuali imprevisti per strada, studiando un planning alternativo ed evitando di farsi prendere dal panico nel caso in cui questi imprevisti dovessero ...

Continua a leggere>>

"Aurelio, non me lo prendere". Mazzarri fece saltare un acquisto mostruoso - Walter Mazzarri fece saltare un acquisto mostruoso durante la sua esperienza al Napoli, Aurelio De Laurentiis aveva chiuso l'accordo col club.

Continua a leggere>>

Tis Calabria, amara sorpresa: “la strada è ancora lunga e in salita” - “La strada è ancora lunga ed in salita, la norma va implementata con l’approvazione di provvedimenti attuativi e con la parte economica, ossia quella dotazione finanziaria valutabile in circa 60 ...

Continua a leggere>>