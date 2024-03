Taranto | buche | “deterioramento del manto stradale da prendere in carico con carattere di urgenza” Consigliere comunale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 5 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Giuseppe Fiusco,di: Diverse sono le segnalazioni che ormai da tempo pervengono dalla cittadinanza e della quale la politica non può che prenderla incondi. La città disubisce un grado didel: in tal senso la commissione presieduta dalGiuseppe Fiusco ha affrontato la problematica dell’assetto del territorio, dell’attività volta ad intervenire per migliorare la vivibilitàdella città Non possono i cittadini cadere, non possono i cittadini rompere le macchine pere difetti di strada. Diversi sono i tecnici ...