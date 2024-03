Il virologo Pregliasco e i no vax che lo insultano per strada | «Non posso più prendere la metro»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildell’Università Statale di Milano Fabrizionon può piùlapolitana a Milano. E ha problemi anche a girare in: «C’è gente che mi ha insultato pesantemente» per le posizioni espresse su Covid «in diverse occasioni: al semaforo, permentre passeggiavo, in aeroporto. Situazioni poco piacevoli che mi portano a dire che è meglio usare l’auto piuttosto che lapolitana», ha detto all’AdnKronos.ha espresso «comprensione» per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, che ha spiegato di aver detto no alla candidatura per le elezioni regionali in Basilicata perché «sento ancora il peso del Covid e delle minacce no vax». Per illa situazione non è molto diversa: «La ...

