E l' ultima parola sulla tregua a Gaza spetta ad Hamas

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) Israele è pronto a inviare una delegazione al Cairo per discutere lae il rilascio di 33 ostaggi. Questo hanno riferito al Wall Street Journal (WSJ) alcuni funzionari israeliani ed egiziani, mentre i mediatori arabi pressano i jihadisti diad accettare i termini del cessate il fuoco prima di un'imminente operazione militare a Rafah che potrebbe scattare entro le prossime 72 ore. In tal senso il capo del Mossad, David Barnea, potrebbe recarsi nella capitale egiziana questa settimana, secondo quanto riferito da funzionari egiziani, dopo che i mediatori arabi hanno presentato adun accordo durante il fine settimana. L'accordo prevede la liberazione degli ostaggi detenuti dal gruppo in cambio di una pausa nei combattimenti. Un funzionario israeliano ha dichiarato questa mattina che Israele «potrebbe inviare una ...