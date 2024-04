Medio Oriente - la controproposta di tregua sul tavolo di Hamas I media israeliani | ultima chiamata prima di Rafah

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 aprile 2024)ha ricevuto la risposta ufficiale di Israele alla suaproposta die “la studierà”di rispondere a sua volta. Lo ha affermato il vice capo del braccio politico dia Gaza, Khalil al-Hayya, che attualmente si trova in Qatar. Intanto il lavoro diplomatico prosegue anche su altri tavoli: la crisi nella Striscia di Gaza sarà al centro dei colloqui tra esponenti arabi ed il segretario di Stato americano, Antony Blinken, che si terranno a margine del World Economic Forum (Wef) in programma a Riad domenica e lunedì. E mentre trapela che per Tel Aviv questo è l’ultimo momento utile per un accordodell’operazione a, Israele si trova alle prese con altre possibili e date per imminenti dimissioni eccellenti, quelle del capo di Stato ...