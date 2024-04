E adesso io così Mario torna dopo Ida e Uomini e Donne - il momento del silenzio è finito

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) Ida Platano come Manuela Carriero: ha lasciato il trono disenza scegliere. Ormai è certo, tanto più che il 29 aprile scorso le anticipazioni della registrazioni svelano che non c’era traccia della tronista e dei suoi corteggiatori in studio e nessuno ha parlato del suo percorso, quindi è confermato che ha abbandonato il programma senza fare la scelta. Dunque Maria De Filippi e la sua redazione hanno deciso di accantonare il trono della ex dama per dedicarsi ai protagonisti del Trono Over e classico. Ma mentre il pubblico si chiede come sia andata l’uscita di scena, Ida Platano ha affidato a Instagram una riflessione che sembra legata al percorso ormai: “Chiedo scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte”, questo è il messaggio che ...