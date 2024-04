Dove pioverà il primo maggio | le regioni nel mirino e la mappa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 –sotto l’acqua. Sarà la pioggia infatti la protagonista dei primi giorni del nuovo mese, compreso il giorno della Festa del Lavoro, quando il maltempo riguarderà in particolare il Centro Nord (ma non solo). Lorenzo Tedici, di ilMeteo.it, sottolinea però che, per il, nel Sud prevarranno il sole e il caldo. Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui Almeno due perturbazioni porteranno un peggioramento nei primi giorni del mese. Buone notizie insomma per il comparto agricolo, cattive per il settore turistico, che ha già visto il maltempo incidere sul ponte del 25 aprile. "Nelle prossime ore - afferma Tedici - vedremo già le avvisaglie della prima: l'ultimo giorno di aprile sarà caratterizzato da forti rovesci sulla Sardegna, in spostamento successivo verso le ...