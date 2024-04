A che ora e dove seguire in diretta tv il Concertone del primo maggio 2024

Lusail ( Qatar ), 7 marzo 2024 – gran de curiosità per il mondiale MotoGp 2024 . Dopo i test e i cambi di casacca è tutto pronto a Lusail in Qatar , Dove da venerdì a domenica partirà la caccia a Pecco Bagnaia, fresco di rinnovo con Ducati e alla ricerca del suo terzo titolo consecutivo. Vinti i ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Popyrin ha vinto il primo set 6-4. Ricordiamo che al termine di questo incontro scenderà in campo Jannik Sinner per il suo match d’esordio nel torneo contro Korda. 11.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del debutto di Jannik Sinner ... Continua a leggere>>

primo Maggio in Puglia: live concert, dj set, food e aree pic nic. ecco cosa fare - Si fa festa in Puglia per il primo Maggio tra musica, food, dj set e spettacoli anche in riva al mare. E ce n'è davvero per tutti i gusti. Se non sapere cosa fare allora scorrete le ...

Continua a leggere>>

Migrare da CentOS Linux. Le best practice da seguire - Il percorso, in quattro punti, con le best practice per eseguire la migrazione al nuovo sistema operativo. A cura di Aram Kananov, di Red Hat ...

Continua a leggere>>

Il vino inverte la rotta nei primi mesi del 2024: export in crescita - I dati del rapporto Nomisma-UniCredit presentati a Palermo nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sicilia en primeur ...

Continua a leggere>>