Dopo l’incidente mortale di Senna a Imola tutti i piloti hanno corso - tranne uno | gli doveva la vita

Senna è ancora qui. Ayrton è in mezzo a noi. Nei nostri pensieri, nel nostro cuore. Nell’imperdibile mostra allestita al Mauto di Torino, sul grande pannello murale esposto a Imola dove il primo maggio verrà ricordato come tutti gli anni alla variante del Tamburello, a due passi dalla statua che ... Continua a leggere>>

Una mostra fotografica per raccontare Ayrton Senna , l'uomo dietro al pilota: 94 scatti inediti in bianco e nero a comporre il numero 94 Continua a leggere>>

Il prossimo 1 maggio saranno 30 anni esatti da quando Ayrton Senna ci ha lasciati, a Imola, in un incidente che come recita il sottotitolo del libro Ayrton Senna: occhi feroci, occhi bambini (Lab DFG), “cambiò per sempre la storia della Formula 1“. Il libro, firmato dalla giornalista Giulia ...

