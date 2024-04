Dl Coesione - dal Governo 300 mln per gli investimenti innovativi delle imprese al Sud

(Di martedì 30 aprile 2024) Arriva lo strumento dei ‘Mini contratti di sviluppo’ con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per glial Sud. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministroe del Made in Italy Adolfo Urso ha approvato la misura prevista dal dl. Si tratta di un nuovo strumento per sostenere gliproduttivi di media dimensione finanziaria, tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati dapiccole, medie o grandi e legati alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento Ue Step. La misura, indirizzata al momento alle sole regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali e ”deep tech”, oltre che quelle ...

Lettera di 90 grandi avvocati all’amministrazione Biden: “Basta armi a Israele, state violando il diritto umanitario” - Mentre nelle università continuano le occupazioni e le proteste, anche violente, per chiedere all’amministrazione di bloccare il sostegno economico e politico a Israele fino a quando non verrà interro ...

Casalasco chiude il 2023 con oltre 630 milioni di ricavi - Il nuovo piano di sviluppo triennale prevede investimenti in asset industriali per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro focalizzati in particolare su efficientamento energetico, ...

Bonus 100 euro nel 2025 per famiglie monoreddito. Riforma Coesione e decreto Ires-Irpef, ok dal cdm - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge che riforma le Politiche di coesione e il decreto legislativo per la Revisione del regime Irpef e Ires. Alla vigilia la..

