Vercelli, roadshow innovazione Piemonte: investimenti e imprese per lo sviluppo del territorio - Si sono confrontati nel corso della conferenza i maggiori stakeholder del territorio tra imprese, istituzioni e PA digitale ...adnkronos

Piano Mattei, quasi mille accordi con atenei africani in 30 anni - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a quanto si apprende, è intervenuta durante la seconda riunione della Cabina di regia a Palazzo Chigi sul Piano Mattei. (ANSA) ...ansa

Riparte il roadshow "Exclusive On the Road" rivolto alle PMI italiane - Il prossimo 14 maggio parte da Treviso la seconda edizione del roadshow SMB “Exclusive On the Road” 2024 ... Exclusive Networks incontrerà le aziende di canale in una giornata dedicata all’innovazione ...channelcity