Vercelli, roadshow innovazione Piemonte: investimenti e imprese per lo sviluppo del territorio - Si sono confrontati nel corso della conferenza i maggiori stakeholder del territorio tra imprese, istituzioni e PA digitale ...adnkronos

Riparte il roadshow "Exclusive On the Road" rivolto alle PMI italiane - Il prossimo 14 maggio parte da Treviso la seconda edizione del roadshow SMB “Exclusive On the Road” 2024 ... Exclusive Networks incontrerà le aziende di canale in una giornata dedicata all’innovazione ...channelcity

Borsa: clima nervoso su tensioni in Medio Oriente, ma Milano recupera e chiude a +0,11% - dopo un avvio in rosso. Ok le banche, Terna la migliore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - L'attacco di Israele all'Iran ha fatto sbandare le Borse europee, che dopo un avvio in deciso r ...borsa.corriere