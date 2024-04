L' Italia avrà 5 squadre in Champions - s' infiamma la lotta in Serie A | cosa può accadere

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il ranking Uefa premia l'. La corsa per il quarto e quinto posto entra nel vivo: Roma, Bologna e Atalanta ci credono, mentre Lazio e Napoli sperano nel miracolo

Adesso è davvero ufficiale : l'anno prossimo l'Italia avrà cinque squadre in Champions League. Un risultato straordinario, che ci permetterà di iscrivere un club in più rispetto alle passate stagioni ... (gqitalia)

