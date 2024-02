La Champions infiamma Bologna | Motta | “Giochiamo per qualcosa di più grande di noi”

Thiago Motta e l'amore dei tifosi del Bologna: “Grazie della petizione per farmi restare”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Entusiasmo e consapevolezza. Sempre coi piedi per terra. Dopo le quattro vittorie consecutive, arriva per ildi Thiagol’ultimo esame di questo febbraio, quello di domani sera al Dall’Ara contro l’Hellas: “Il Verona è in forma, sono in un buon momento. Sanno chiudersi, ma non solo. Dovremo stare attenti alle ripartenze, sarà unapartita. L’impressione è che con il mercato siano diventati più solidi”. Leggi anche: I tifosi aspettano il pullman dela Casteldebole dopo la vittoria contro la Lazio L’altra partita, quella del rinnovo, si gioca invece su fronti meno ‘tradizionali’, con il popolo rossoblù che ha lanciato una petizione per trattenereun altro anno: “Ringrazio tantissimo i tifosi per il ...