Dieci anni fa rubarono i quadri in casa - da allora dormo con la pistola sotto il cuscino Ai rapinatori dico | cambiate vita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 aprile 2024) Bergamo. Domenico Scarcella, per tutti Mimmo, non è abituato ai riflettori. O meglio, spiega di essere un po’ allergico. “Da giovane lavoravo per la Guardia di Finanza. Quando arrestavo qualcuno e mettevano la mia foto sul giornale, pensavo: ma perché? Io mica la voglio la mia faccia lì”. Alla fine, si è dovuto arrendere anche questa volta. “Insomma, è tutto il giorno che siete davanti amia – dice col tono di voce un po’ seccato ai giornalisti, molti inviati a Bergamo dalle tv nazionali -. Davvero, non è mica necessaria tutta questa visibilità”. Poi, però, spalanca le porte della sua graziosa villetta, l’ultima in fondo a una stradina di via Longuelo, accanto ai campi da golf. “Non è mia, ma di mia moglie che fa la psicoterapeuta – tiene a precisare l’85enne -. Se viene a sapere che vi ho fatto entrare…”. Sabato sera erano da poco passate le 21 e l’antifurto non ...