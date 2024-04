Aspettando il Tour Il sogno che si avvera dopo oltre dieci anni E una grande delusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) L’ultimo trionfatore di casa nostra sulle strade francesi è stato Gastone Nencini, che nel ’60 arrivò a Parigi in giallo accolto dai complimenti di Charles De Gaulle, che da vero signore qual era mascherò laper la sconfitta dei suoi connazionali; il primo, invece, è stato Ginettaccio da Ponte a Ema, nel ’38, capacedi compiere il bis, entrato anche nella leggenda della politica italiana per aver pacificato un Paese in fibrillazionel’attentato al leader comunista Palmiro Togliatti. A proposito di toscani, in quella formazione in cui l’ultimo dei gregari era più forte dei capitani francesi, c’erano anche GiovCorrieri, messinese di nascita, pratese per scelta, fedelissimo di Bartali, e Vittorio Magni da Fucecchio, nella squadra Cadetti, da non ...