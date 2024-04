De Laurentiis ha deciso - spunta una data | per la panchina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Mentre la ricerca del prossimo allenatore del Napoli continua,ladel possibile annuncio ufficiale. La stagione del Napoli è sicuramente fallimentare, ma a certi tratti è stata addirittura indegna. Gli azzurri, infatti, non hanno minimamente onorato il tricolore che con tanta fatica si sono cuciti sul petto e hanno dato vita a prestazioni indecenti che rimarranno nella storia negativa del Napoli. Per questo motivo, Aurelio Deha preso una decisione drastica in vista della prossima stagione. In casa Napoli ci sarà rivoluzione. Denon farà prigionieri; chi vuole restare e onorare la maglia azzurra può farlo, ma chi vuole andare via non sarà trattenuto. I tifosi meritano di vedere giocatori motivati e che vogliono dare tutto per la città e per la squadra. Il prossimo passo della ...