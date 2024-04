Conte-Napoli, accordo imminente: spunta la possibile data dell’annuncio - ForzAzzurri.net - Conte-Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione parlano di accordo imminente tra il tecnico e De Laurentiis ...

Continua a leggere>>

Fabrizio Corona su Fedez: “L’ho sentito dopo Belve, divorziano..." intanto i Ferragnez si contendono Paloma - soprattutto dopo aver diffuso la notizia di aver dovuto firmare un accordo in cui acconsentiva a non dedicare più spazio alla coppia nei suoi gossip. Ora è tornato sulla vicenda privata e mediatica ...

Continua a leggere>>

Non hanno ancora un accordo: brusca frenata per il rinnovo | Terremoto Red Bull: dopo anni di successi son pronti al divorzio - Novità clamorose per la scuderia austriaca, che dopo il mancato accordo sul prolungamento contrattuale del ... quindi non c’è alcuna fretta imminente di annunciare la formazione completa dei piloti ...

Continua a leggere>>