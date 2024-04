Inter-Torino - spunta una data! Ma il calendario di Serie A slitta – TS

(Di venerdì 19 aprile 2024) C’è grande attenzione sulladi, perché in caso di mancata vittoria nel derby sarebbe la seconda opzione per il titolo. Oggi sarebbe dovuto uscire ildiA, ma Tuttosport preannuncia un rinvio. QUANDO SI GIOCA? –sarà l’impegno per la squadra di Simone Inzaghi successivo al derby col Milan. Una partita che, a oggi, non ha ancora una. Ed è un qualcosa che crea qualche difficoltà ai tifosi, che devono organizzarsi visto che al Meazza è atteso il tutto esaurito. A inizio stagione, la LegaA aveva annunciato che ildalla trentaquattresima giornata (quella di) alla trentasettesima (con l’altra gara casalinga, ...

