Criad - incontro su evoluzione dell’intelligenza artificiale nel settore legislativo

(Di martedì 30 aprile 2024) Sono sempre maggiori i casi in cui risulta difficile discernere tra scelte attribuibili alla volontà della persona-programmatore o ai sistemi di IA implementati L’va di pari passo con il costante impegno del legislatore nel cercare di istituire norme adeguate. Sono sempre maggiori, infatti, i casi in cui risulta difficile discernere tra scelte

Dottor Tundo, le nuove tecnologie digitali rappresentano un cambiamento rivoluzionario che interessa vari settori. È così anche per quello dei trasporti ?«Assolutamente sì. Oggi il nostro settore non è più circoscritto alle sole attività di gestione delle infrastrutture e di trasporto in senso ...

Papa Francesco parteciperà al vertice dei leader del G7 previsto quest'anno in Italia per discutere le sfide poste dall'intelligenza artificiale. L'annuncio è arrivato oggi da parte della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni , in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali ...

Conosce perfettamente 30 materie e può aiutare sia gli studenti a prepararsi per un compito in classe, sia i professori fornendo loro metodi innovativi di insegnamento e strumenti utili per organizzare lezioni interattive. Si chiama Maestra Genia ed è un'insegnante virtuale che promette di ...

L'avvento dell'intelligenza artificiale non dev'essere percepito come una minaccia, ma come un'opportunità in grado di offrire nuove prospettive, stimolare l'ispirazione e ampliare le possibilità narrative. Si ...

In realta' viene, da taluno, ipotizzata, piu' che la liberazione dalla fatica, la sostituzione dell'imperfezione umana con macchine e tecnologie, sino all'intelligenza artificiale, ritenuta in grado ...

