Covid - Astrazeneca ammette il rischio trombos - Pregliasco a Notizie com | Era un fatto conosciuto

(Di martedì 30 aprile 2024)ha ammesso per la prima volta che esiste una correlazione tra lai mortale e il suo vaccino anti-. Il colosso farmaceutico è stato citato in giudizio in una class action. Secondo i querelanti il suo vaccino avrebbe causato decine di morti e lesioni gravi. L’effetto collaterale ammesso nell’ambito di una causa in Gran Bretagna, prende il nome di Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome. (Ansa Foto) –.com“In casi molto rari”, la sindrome causa coaguli di sangue e un basso numero di piastrine nel sangue. Il vaccinoè stato sviluppato con l’Università di Oxford ed è a vettore virale. Come si legge sul sito dell’Aifa, è stato realizzato usando una versione dell’adenovirus degli scimpanzè, che causa il raffreddore, modificato “per veicolare l’informazione ...

Nelle ultime ore, molti si stanno chiedendo che fine abbiano fatto i megafoni della vaccinazione anti Covid . I vari Parenzo, Mentana, Merlino e via "televisionando" sono spariti? Tacciono. Perché non commentano? Perché la loro amatissima scienza, non quella della ricerca, ma quella degli ... Continua a leggere>>

Il Vaccino AstraZeneca è stato somministrato contro il Covid in più di 150 Paesi nel mondo. Il gigante farmaceutico si è ritrovato a giocare un ruolo chiave nella lotta alla pandemia ma, al tempo stesso, al centro di dibattiti e procedimenti in tribunale . Per la prima volta ha ammesso una ... Continua a leggere>>

Il colosso farmaceutico è stato citato in giudizio in una class action. Secondo i querelanti, il vaccino AstraZeneca ha causato morti e lesioni gravi in decine di casi. AstraZeneca ammette effetti collaterali del vaccino – Ilcorrieredellacittà.com L’ammissione arriva mentre l’azienda deve ... Continua a leggere>>

covid, Astrazeneca ammette il rischio trombosi, Pregliasco a Notizie.com: “Era un fatto conosciuto” - AstraZeneca ha ammesso per la prima volta che esiste una correlazione tra la trombosi mortale e il suo vaccino anti-covid. Il colosso farmaceutico è stato citato in giudizio in una class action.

Continua a leggere>>

Vaccini covid, Ema: "Aggiornare a variante JN.1" - I vaccini anti-covid da somministrare nelle campagne di vaccinazione 2024-2025 andranno aggiornati alla variante JN.1 di Sars-CoV-2, così da mantenere la protezione contro la malattia mentre il virus ...

Continua a leggere>>

covid, cacciato dal suo laboratotio lo scienziato che per primo pubblicò la sequenza del virus: «Non mollerò, perseguo la scienza» - Non c'è pace per gli scienziati cinesi che per primi hanno individuato il covid. Dopo la morte per coronavirus di Li Wenliang, il medico che per primo aveva dato ...

Continua a leggere>>