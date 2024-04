AstraZeneca ammette gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid | Può causare trombosi

(Di martedì 30 aprile 2024) Il colosso farmaceutico è stato citato in giudizio in una class action. Secondo i querel, ilha causato morti e lesioni gravi in decine di casi.del– Ilcorrieredellacittà.com L’ammissione arriva mentre l’azienda deve affrontare una causa che denuncia gravi danni e decessi causati dali danni daIl colosso britannicoha recentemente ammesso che il suocontro il-19, noto come Covishield, può– seppur in rari casi – degli. ...

Nelle ultime ore, molti si stanno chiedendo che fine abbiano fatto i megafoni della vaccinazione anti Covid . I vari Parenzo, Mentana, Merlino e via "televisionando" sono spariti? Tacciono. Perché non commentano? Perché la loro amatissima scienza, non quella della ricerca, ma quella degli

Usa, Columbia: studenti occupano l'Università e protestano per la Palestina | VIDEO - Non si fermano le proteste pro Palestina negli Usa: alla Columbia studenti occupano in massa l'ateneo dell'Università. Reti di letti, sedie, arnesi e tanta voglia di far sentire la propria voce, nella

