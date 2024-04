Vaccino Covid AstraZeneca - trombosi in casi rari | l’ammissione in tribunale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilè stato somministrato contro ilin più di 150 Paesi nel mondo. Il gigante farmaceutico si è ritrovato a giocare un ruolo chiave nella lotta alla pandemia ma, al tempo stesso, al centro di dibattiti e procedimenti in. Per la prima volta ha ammesso una connessione tra il siero proposto sul mercato e alcunieffetti collaterali. Una potenziale svolta per il colosso, che potrebbe ritrovarsi a fronteggiare un gran numero di cause per richiesta di risarcimento. Vediamo però nel dettaglio cosa è stato ammesso e in che modo. RischioParlare divuol dire toccare un nervo scoperto per tantissimi. Per quanto oggi l’eco della pandemia nel quotidiano sia alquanto lontana, l’impatto della reclusione forzata, le tensioni, la ...