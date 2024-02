Cortona | partiti i lavori al Centro di vita associata di Teverina

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – Sonoaldidi, l’immobile comunale della montagna cortonese sarà adeguato agli standard antisismici. L’edificio risale agli anni ’20 del secolo scorso ed è vincolato dalla Soprintenza per i beni architettonici. All’interno trovano spazio l’ambulatorio del medico di famiglia e gli ambienti gestiti dalla Proloco diper le attività di aggregazione sociale. L’Amministrazione comunale ha investito 125mila euro per l’intervento: sarà rifatta la copertura con la collocazione di una struttura in legno, verranno rinforzate le travi in legno dei vari solai con profili in acciaio e sarà sistemato l’impianto elettrico. «Abbiamo deciso di investire su questo immobile perché rappresenta un punto di ...

