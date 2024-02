Cortona | ecco altri quattro incontri per genitori e nonni al Centro famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 – Sono in arrivoappuntamenti aldella Valdichiana dedicati aie ai. Il programma di confronti promosso dalla Zona sanitaria della Valdichiana aretina, di cuiè capofila, vede un primo appuntamento sabato 2 marzo. Dalle ore 9 alle 10,30 si terrà l’incontro «Un adolescente in famiglia», dedicato acon figli in età adolescenziale. A seguire, dalle ore 11 alle 12,30 dello stesso giorno, l’appuntamento successivo è «Essere: risorse e responsabilità» ed è dedicato alle figure che supportano inell’opera di educazione e accudimenti dei bambini. La seconda serie disi terrà sabato 16 marzo, dalle ...