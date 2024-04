Corte | Saman forse uccisa dalla madre

(Di martedì 30 aprile 2024) 15.15 "non è stataper essersi opposta a un matrimonio combinato/forzato". Lo scrivono i giudici dellad'assise di Reggio Emilia nelle motivazioni alla sentenza dell'omicidio della 18enneAbbas per il quale sono stati condannati i genitori. La decisione di uccidere la giovane sarebbe maturata quando i genitori hanno scoperto che la giovane stava preparando una fuga. Questa è la conclusione dei giudici. I quali non escludono che sia stata proprio ladil' esecutrice materiale dell'omicidio.

