Controlli al Centro Storico - identificate novantasette persone

La festa per il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stata celebrata per la prima volta fuori Prato. Il questore Pasquale Antonio De Lorenzo ha scelto Montemurlo e le due centralissime piazza della Libertà e della Repubblica per sottolineare come il servizio del corpo ... Continua a leggere>>

La giornata dell’amicizia dei Lions club, celebrata in tutto il mondo da un milione e 400mila associati, ieri ha colorato di giallo anche le vie del centro di Macerata, dove era possibile il controllo gratuito di vista e diabete . "Giornate come queste vengono organizzate per far conoscere i ... Continua a leggere>>

(Agenzia Nova) – Sono oltre tremila gli articoli illegali Sequestrati in questo fine settimana, in seguito ad un’operazione interforze tra la Polizia locale, primo gruppo Centro storico , e guardia di finanza. L’attività, volta a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona del ... Continua a leggere>>

Torna ASMA ZERO WEEK 2024: consulenze mediche gratuite in 40 Centri specializzati - L’evento nazionale di informazione e sensibilizzazione per persone con asma non controllato, giunto all’ottava edizione, offre consulenze specialistiche gratuite per due settimane: dal 13 al 17 maggio ...

5G: la telechirurgia intercontinentale tra Dubai e Bari, scopriamo la “prima” di TIM ed Ericsson - Prima internazionale: il prof. Giovanni Alessio, Direttore della Clinica Oculistica di Bari – Italia, ha operato un paziente ricoverato presso la Clinica ...

Elezioni, il centro Europeo dei Consumatori lancia la campagna social - Secondo il centro Europeo Consumatori le elezioni di sabato 8 e domenica ... copre temi come quello di viaggiare senza controlli alle frontiere, diritti nei trasporti e opportunità di studio, lavoro e ...

