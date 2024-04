(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladeiclub, celebrata in tutto il mondo da un milione e 400mila associati, ieri hadianche le vie deldi Macerata, dove era possibile il controllo gratuito di. "Giornate come queste vengono organizzate per far conoscere i nostri principi fondamentali - ha detto il presidente delclub Macerata host, Massimo Serra -, il nostro valore di base è l’amicizia che ci lega alle comunità alle quali apparteniamo". Tra le iniziative che ilclub ha portato avanti sul territorio, ci sono gli interventi nelle emergenze per le calamità naturali: dopo il terremoto del 1997 ha fatto costruire un piccolo villaggio a Corgneto, nel comune di Serravalle, ...

Per la sedicesima volta è andata in scena la giornata della Festa per le Forze dell’ordine organizzata dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini con la grande collaborazione ... (ilgiorno)

Lions: giornata dell’amicizia. Il centro colorato di giallo. Controlli di vista e diabete - A Macerata hanno partecipato 170 associati. Fornite anche dimostrazioni di manovre salvavita da attuare in situazioni d’emergenza. Esposte auto d’epoca del ’Veteran car club’.ilrestodelcarlino

"Promoviamo il cuore" del Lions Club Cuneo, esperienza per giovani che ha coinvolto tutti - Mercoledì 10 aprile alunni della Primaria di Madonna dell'Olmo in visita alla caserma Vian di San Rocco Castagnaretta, poi in altre parti della città per tutto il giorno ...targatocn

Lions day, screening gratuiti in centro e ’Zampalonga’ a Guastalla - Il Lions Day, la giornata che celebra a livello internazionale l’associazione fondata negli Stati Uniti nel 1917 da Melvin Jones, è andato in scena in città e provincia con un ricchissimo programma di ...ilrestodelcarlino