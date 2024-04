Centro storico – Controlli della Polizia | Sequestrati oltre 3mila articoli illegali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Agenzia Nova) – Sonotremila gliin questo fine settimana, in seguito ad un’operazione interforze tra lalocale, primo gruppo, e guardia di finanza. L’attività, volta a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona del, ha permesso una serie die decine di interventi mirati, nelle strade con la maggior presenza di turisti e venditori abusivi, dal Colosseo a via del Corso. Nell’area del Tridente è stato effettuato il maggior numero di sequestri, in totale 30 solo tra le vie intorno a Fontana di Trevi, come via delle Muratte e via del Lavatore. Tra gliposti sotto sequestro: occhiali, bastoni ...