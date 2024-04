Come ha fatto una donna a Milano a bere detersivo per lavastoviglie al posto del vino e quali sono i rischi

Una donna di 51 anni è stata ricoverata la notte scorsa in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano con lesioni all’esofago, dopo aver bevuto del vino in un locale di Milano, in via Carlone. La titolare del ristorante, una 54enne cinese, ha ammesso di essersi confusa riutilizzando alcune ...

