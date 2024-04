Masters 1000 Madrid 2024 | problema all’anca per Sinner - deciderà dopo il warm-up se giocare contro Khachanov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Jannikilup delle 12.30 di oggi, martedì 30 aprile, se scendere in campo negli ottavi di finale deldiKaren. Ildestra, che perseguita l’azzurro dal torneo di Monte-Carlo, si è ripresentato nel corso del match di terzo turnoKotov. Molto dipenderà dalle sensazioni di Jannik a 15 ore circa di distanza dal successoil russo, quando riprenderà la racchetta in mano e proverà a colpire. Nel caso il dolore fosse ancora presente, il numero 2 del mondo potrebbe anche decidere di non scendere in campo in via precauzionale, tenendo presente che dalla prossima settimana cominciano gli ...