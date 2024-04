Ci voleva tempo per ingranare Bravo Priftis - mi piace il gioco duro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) C’è poco da dire: passano gli anni, sette al momento, ma Rimantas Kaukenas resta uno dei giocatori più amati della storia della Pallacanestro Reggiana. Paradossalmente, più passa ilpiù ogni suo ritorno al PalaBigi crea maggiore entusiasmo. Il fuoriclasse lituano è stato infatti accolto domenica da una lunghissima standing-ovation. La società l’ha premiato. All’esterno ha incontrato l’ex patron Stefano Landi (foto): "L’uomo che ha fatto molto per la Pallacanestro Reggiana e uno dei primi e più grandi donatori della mia fondazione. Non posso fare a mano di inchiarmi a lui", ha scritto Rimas. Si aspettava un’accoglienza così calda? "Di questa intensità, onestamente no. Mi fa davvero specie vedere che ancora tutti mi ricordano con questo calore. Essere qua è sempre una sensazione speciale, ci sono bellissimi ricordi e, purtroppo, anche due scudetti persi. Ma si ...