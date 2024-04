Via dall’Italia Chiara Ferragni - decisione improvvisa nel mezzo di un altro momentaccio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 aprile 2024)ha preso una, infatti ha lasciato l’Italia nelle scorse ore. Si era capito già dalla presenza di valigie nelle sue Instagram stories, quindi la partenza sembrava imminente e così è stato. Ora si è anche scoperto dove se n’è andata, visto che ha mostrato la destinazione finale. E si è saputo anche chi sta adesso in sua compagnia all’estero.sta vivendo mesi sempre più difficili e questaforse è stata presa per provare a rilassarsi. Ha lasciato l’Italia e ha raggiunto una nazione molto interessante, anche se non ha detto molto a riguardo. Intanto, stanno arrivando informazioni poco positive per quanto concerne anche il suo seguito online, che sta accusando duri colpi. Leggi anche: “Ha chiesto tantissimi ...