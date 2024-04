Giulia De Lellis fa chiarezza sul suo rapporto con Damante e parla del caso di Chiara Ferragni

Giulia De Lellis nei giorni scorsi è stata paparazzata a Milano con il suo ex fidanzato storico Andrea Damante . Poco è bastato per riaccendere le speranze dei fan dei Damellis. A gettare acqua sul fuoco ci pensa l’influencer stessa, durante una chiacchierata con Giulia Salemi nel podcast “Non lo ... Continua a leggere>>

Ospite del podcast 'Non lo faccio per moda' di Giulia Salemi, Giulia De Lellis ha parlato dell'amore: "Sono un pò stufarella, mi annoio. Non ho ancora trovato la persona per cui valga la pena fare rinunce". Dopo la rottura con Carlo Beretta, l'influencer sta frequentando Giano Del Bufalo. E sul

