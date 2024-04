Centro sportivo - a giugno la firma per il terreno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Tony Tiong è arrivato ad Ancona prima della partita contro la Lucchese per sostenere la squadra, per farle sentire la sua vicinanza nel momento decisivo. S’è intrattenuto con la squadra, i giocatori e lo staff, ha avuto modo di conoscere l’allenatore Boscaglia. E ha vissuto insieme all’Ancona gli ultimi 90’ di questa stagione da archiviare in fretta. "Mi sento sollevato per l’esito della serata e per il fatto che abbiamo evitato i playout – ha dichiarato il presidente nel post partita –, sono felice. Per il resto avremo un po’ bisogno di tempo per programmare i prossimi step e per ristrutturare il futuro della società e per costruire una squadra più forte per l’anno prossimo. Voglio assolutamente rispettare il programma dei tre anni di cui avevamo parlato per puntare alla serie B". Tiong ha confermato anche l’appuntamento percon l’amministrazione comunale per ...