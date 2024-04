Il capolista della civica di centrosinistra presenta la squadra

Sito inglese: Il direttore sportivo del Plymouth Neil Dewsnip è stato “assolutamente felice” della sorprendente vittoria per 1-0 della sua squadra in campionato contro la capolista ... (justcalcio)

A distanza di cinque giorni la sconfitta di un solo punto al supplementare con Broni brucia ancora in casa Use Rosa Scotti. Un ko che inciderà molto, non tanto sul traguardo finale dei play-off, ... (sport.quotidiano)