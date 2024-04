La squadra riprenderà ad allenarsi domani al Centro Fabbri Al momento non previste amichevoli Due giorni di rompete le righe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo la trasferta di Olbia, che ha chiuso il campionato della Spal, mister Di Carlo ha concesso duedi riposo alla, cheadalsportivo. Il programma non è ancora ufficiale, ma risulta che i biancazzurri effettueranno tre sedute a porte aperte, sempre alle 10,30 in via Copparo. L’intenzione di società e staff tecnico è di continuare a lavorare almeno fino a metà maggio, probabilmente sempre con tre o quattro allenamenti nella fase centrale della settimana. Alnon sono, e non è detto che Antenucci e compagni ne disputeranno. È possibile però che la Spal venga contattata da qualche club impegnato nei playoff, magari quelli che salteranno i ...