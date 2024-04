Cdm approva riforma della Coesione e decreto Ires-Irpef

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, hato illegge chele Politiche die illegislativo per la Revisione del regime. Alla vigilia la premier Giorgia Meloni ha preannunciato in quest'ultimo provvedimento una misura per erogare "a gennaio 2025 un'indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico".