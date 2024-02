Riforma ITS | disposizioni sulla fase transitoria di tre anni Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

(Di domenica 11 febbraio 2024) IlMinisteriale n. 259,inil 10 febbraio, segna una svolta fondamentale per il sistema di formazione terziaria. L'articolo .

Sul tavolo c’è la riforma degli istituti tecnici e professionali e degli ITS, della condotta, ma anche dell’esame di Stato. Apertura per i presidi psicologici ...Nella serata di ieri il numero uno del MIM ha incontrato i delegati delle associazioni studentesche. Un incontro che ha di fatto spaccato in due il mondo studentesco.L’occasione offerta dal convegno dal titolo “Its – Un ponte tra scuola e lavoro” nella scuola superiore di Latina ...