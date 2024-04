Casa di Montecarlo - Gianfranco Fini condannato a 2 anni e 8 mesi Per la Tulliani 5 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) I giudici della quarta sezione collegiale del Tribunale di Roma hannol’ex presidente della Cameraa duee otto. Con la sentenza i giudici della quarta sezione penale hanno inoltre inflitto una condanna a 5per la compagna Elisabetta, a 6 per il fratello Giancarloe a 5per il padre Sergioper l’accusa di riciclaggio. Alla lettura del dispositivo in aula era presente l’ex leader di An. All’udienza del 18 marzo, scorso i pm capitolini titolari dell’inchiesta avevano chiesto una condanna a 8per, a 9 ...