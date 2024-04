Gianfranco Fini è stato condannato a 2 anni di carcere

(Di martedì 30 aprile 2024), ex presidente della Camera, èa 2e 8 mesi con l'accusa di riciclaggio nel processo legato alla compravendita di un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. Cinqueinvece alla compagna...

L'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per riciclaggio nel Processo per la casa di Montecarlo legato all'indagine sull’operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza ... Continua a leggere>>

gianfranco fini è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per il “caso Tulliani” - Il processo ha riguardato l'annosa questione della casa di Montecarlo venduta da Alleanza Nazionale alla famiglia della compagna di fini, secondo i giudici colpevole di riciclaggio ...

Continua a leggere>>

fini condannato a 2 anni e 8 mesi - Il tribunale di Roma ha condannato l’ex presidente della Camera, gianfranco fini a 2 anni e 8 mesi di reclusione nell’ambito del processo per la casa di Montecarlo. Nel corso della requisitoria il pm ...

Continua a leggere>>

fini-Tulliani e la casa di Montecarlo: attesa oggi la sentenza. I pm hanno chiesto una condanna a 8 anni per l'ex presidente della Camera - Giudici in camera di consiglio per decidere sul processo che vede imputati a Roma fra gli altri gianfranco fini, presente in aula, e la compagna Elisabetta Tulliani. All'udienza del 18 marzo scorso i ...

Continua a leggere>>