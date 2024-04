Casa di Montecarlo - Gianfranco Fini condannato a 2 anni e 8 mes - 5 anni per Elisabetta Tullia -i, pene anche a suocero e cognato

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 30 aprile 2024) Duee otto mesi di reclusione per l’ex presidente della Camera. Cinque per la compagnani. Non solo. Cinque per ilSergio e sei per ilGiancarloni. Tutta la famiglia dell’ex leader di Alleanza Nazionale è stata condannata nel processo per