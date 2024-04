Carlo visita un centro per la cura del cancro - il re tornato agli impegni pubblici

(Adnkronos) – Re Carlo è tornato agli impegni pubblici oggi, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Accompagnato dalla regina Camilla, il sovrano, 75 anni, ha visita to l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre. Venerdì il suo rientro ai doveri pubblici , dopo ... Continua a leggere>>

Re Carlo III è tornato oggi in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata al Regno Unito a febbraio e i risultati descritti come "incoraggianti" dai suoi medici di una prima fase di terapie ancora in corso. Il sovrano 75enne si è mostrato sorridente con ...

