Re Carlo torna agli impegni pubblici dopo l' annuncio del cancro

(Di martedì 30 aprile 2024) ReIII èto oggi in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esternola diagnosi disvelata al Regno Unito a febbraio e i risultati descritti come "incoraggianti" dai suoi medici di una prima fase di terapie ancora in corso. Il sovrano 75enne si è mostrato sorridente con la regina Camilla, in visita come previsto a un ospedale e a un centro oncologico di Londra. Buckingham Palace aveva annunciato venerdì una ripresa parziale degliufficialiche negli ultimi mesis'era limitato a partecipare ad appuntamenti indoor con singoli ospiti o a eventi familiari come la messa di Pasqua.