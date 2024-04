(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Reoggi, per la prima volta dalla diagnosi diannunciata a febbraio. Accompagnato dalla regina Camilla, il sovrano, 75 anni, hato l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre. Venerdì il suo rientro ai doveri, dopo settimane di riposo mentre è sottoposto a chemioterapia, era stato

Antonio Caprarica è stato ospite di Pomeriggio Cinque e in quanto esperto della Royal Family ha rassicurato sulle condizioni di salute di Re Carlo III. Il sovrano inglese, infatti, starebbe meglio e quanto dichiarato sul suo funerale, non è altro che la prassi organizzativa che spetta ad ogni ... Continua a leggere>>

Re Carlo III è torna to oggi in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata al Regno Unito a febbraio e i risultati descritti come "incoraggianti" dai suoi medici di una prima fase di terapie ancora in corso. Il sovrano 75enne si è mostrato sorridente con ... Continua a leggere>>

Re Carlo è tornato agli impegni pubblici oggi, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Re Carlo è apparso sorridente insieme alla Regina Camilla durante la loro visita al centro oncologico .Continua a leggere Continua a leggere>>

Re carlo torna agli impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro. Le prime immagini - Re carlo III è tornato oggi in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata al Regno Unito a febbraio e i risultati descritti come "incoraggianti" dai suoi ...

Continua a leggere>>

Dopo la diagnosi di cancro Re carlo torna agli impegni pubblici e fa visita a un centro oncologico - Re carlo III è tornato oggi in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata al Regno Unito a febbraio. I suoi medici hanno descritto come «incoraggianti» i r ...

Continua a leggere>>

carlo visita un centro per la cura del cancro, il re tornato agli impegni pubblici - Accompagnato dalla regina Camilla, il sovrano ha visitato l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre ...

Continua a leggere>>