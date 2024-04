Carlo Conti | Ho trasferito la famiglia a Firenze quando mio figlio mi chiese se poteva tifare Roma

Carlo Conti commenta al Corriere le ultime vicende che hanno messo la Rai al centro di grosse polemiche. Su Geppi Cucciari e la presunta esclusione dai David ha spiegato: "In questo periodo c’è un clima da caccia alle streghe". Sul caso Scurati ha aggiunto: "Un autogol pazzesco, In quanti lo ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Ha condotto Sanremo 2015-16-17. Non sarebbe bello un altro triplete dal 2025 al 2027? "Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto". Lo ribadisce in un'intervista al 'Corriere della Sera' Carlo Conti, che i rumors danno come il più quotato per la successione di Amadeus alla guida ...

Continua a leggere>>